مؤتمر كارديو ألكس: دعامة الحياة تنقذ 75% من مرضى الجلطات القلبية

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد صبحى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، رئيس مؤتمر "كارديو الكس" خلال مؤتمر صحفى اليوم بالإسكندرية، إن الموت المفاجئ يحدث بدون مقدمات، ولا يمكن إنقاذ المريض، وأنه تم عمل دراسة عام 2009، ونشرها فى إحدى المجلات الأمريكية، أجريت على 1900 مريض مصرى ضمن 9000 شخص من عدد من دول العالم، وجدوا أن 8% يتم إجراء قسطرة فى الساعات الأولى، و60 % من المرضى لا يتم إجراء أى تدخل لهم.

وأشار إلى أنه بعد مشروع دعامة الحياة، من 2010 حتى الآن، وجدنا أن هناك تحسنا ملحوظا فى هذه النسب، حيث إن 60 % من المرضى يذهبون إلى المستشفى فى الساعات الأولى من الإصابة بالجلطة القلبية لعمل قسطرة لهم، والمشكلة لم تكن مشكلة مال، وإنما المشكلة أن المريض لم يكن يعلم ما شكواه، وحاليا يتم توعية الأطباء، والناس، والإسعاف، وهناك دراسة سيتم نشرها قريبا أظهرت أن 75 % من مرضى جلطات القلب يتم إجراء قسطرة لهم فى الساعات الأولى، وتحسنا جدا والذى ساعدنا فى ذلك أن 70% من المرضى لهم تأمين صحى، وإذا لم يكن له تأمين صحى أصبحت المستشفيات الجامعية تقوم بعمل القسطرة أو إصدار قرار نفقة الدولة، المهم أن يكون الفريق الطبى متوافر لعمل القسطرة.

وأكد أن علامات الجلطة تتمثل فى العرق الغزير، أو الضغط غير المستقر، وألم بالصدر، موضحا أن المؤتمر يهتم بالمجتمع، حيث سيتم تنظيم ماراثون لتوعية الناس بأهمية ممارسة الرياضة بالنسبة للقلب، ويستعرض التقنيات حديثة مثل توسيع الصمام الأورطى من خلال القسطرة، حيث أصبح الصمام الأورطى لا يلمسه الجراح حاليا، مشيرا إلى أن هناك 3 صمامات سيكون علاجها من خلال القسطرة، وأصبح حاليا العلاج بدون جراحة، وعلاج التكلس من جلال تقنية جديدة، وأيضا علاج الشرايين الطرفية، مشيرا إلى أن علاج أمراض القلب يتم حاليا من خلال فريق العمل المتكامل، ولمصلحة المريض، من خلال مناقشة وأخذ آراء الفريق الطبى المتكامل.

وقال إن التمريض لهم كورس تدريبى مكثف، وتم إلقاء محاضرات من الجمعية الأمريكية للقلب، والتى كانت تعقد مؤتمرها كل عام فى بلد مختلف، حيث تم عقد 4 مؤتمرات لها بالسعودية، والإمارات، ونجحنا فى الاتفاق على عقد مؤتمر الجمعية الأمريكية للقلب فى أكتوبر بحلول 2020 بالقاهرة .

وأشار إلى أن المؤتمر ناقش عدة موضوعات تتعلق باختلاف أمراض القلب فى النساء عن الرجال، وطب قلب الأطفال، حيث تم تخصيص عدة جلسات عن كهربية قلب الأطفال، والروماتيزم وغلق الصمامات، موضحا أنه تم بث حى مباشر من ألمانيا لعمليات الكي بالقسطرة.

جدير بالذكر أن المؤتمر عقد بحضور 89 طبيبا من جميع أنحاء العالم، بمكتبة الإسكندرية، والذى تنظمه المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، وقسم أمراض القلب بجامعة الإسكندرية.

ويشارك فى المؤتمر 118 متحدثا فى الجلسات العلمية، و211 جلسة علمية، ويستضيف المؤتمر عدد من أهم الجامعات، والهيئات الطبية والتعليمية، التي تشمل الجمعية التركية لأمراض القلب، والكلية الأمريكية لأمراض القلب، والاتحاد العالمى للقلب، والجمعية الإفريقية لأمراض القلب.

وأكد الدكتور محمد صبحى رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تواصل أطباء القلب من جميع أنحاء العالم، من خلال أكبر بث مباشر من دول مختلفة فى العالم مثل ألمانيا، والإمارات، والسعودية، ومصر، وتركيا، لتبادل الخبرات المختلفة، والوقوف على أحدث الأبحاث والاكتشافات التي توصل إليها علم أمراض القلب عالميًا.

وقال: ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات أهمها رسم القلب ثلاثي الأبعاد، وطرق تفسيره واستخداماته، وتطبيقاته لاكتشاف أمراض صمامات القلب، وتطوير العلاج التداخلى المتقدم، والعلاقة بين أمراض القلب، والأورام، وكذلك الجديد فى تشخيص وعلاج التهاب وفشل عضلة القلب، واستعرض المؤتمر أيضاً فشل القلب، والوقاية من قصور القلب، والاتجاهات الحديثة لتصوير قصور عضلة القلب، والموت القلب المفاجئ، والعلاجات التداخلية لفشل عضلة القلب، والعلاجات التداخلية لمرضي اعتلال كهرباء القلب، مثل الكي بالقسطرة لمرضي التسارع البطينى، مع نقل مباشر من ألمانيا لحاله من هذا النوع، ودور الأجهزة المنظمة لضربات القلب فى علاج حالات الإغماء المتكررة، بالإضافة إلى الأجهزة الحديثة لتقوية عضلة القلب مثل تنبيه الضفيرة الكهربية .

يذكر أن مؤتمر كارديو الكس، معتمد من "المجلس الأوروبى لأمراض القلب، بعد تحقيقه مدة 26 ساعة من ورش من التعليم الطبي المستمر.