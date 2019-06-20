قوات الجيش اليمنى تحبط هجومًا للميليشيا فى الحديدة غرب اليمن

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أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، هجومًا لميليشيا الحوثي، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" أن ميليشيا الحوثي حاولت مهاجمة مواقع الجيش، بأطراف مديرية التيحتا وأفشلتها قوات الجيش وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

كما تواصل ميليشيا الحوثي، استهداف مواقع الجيش، في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، الرامية لإحلال السلام.