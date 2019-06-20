غدا.. إجراء انتخابات جولة الإعادة لاختيار نقيب للمهندسين بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تجرى صباح غد الجمعة، انتخابات جولة الإعادة لاختيار نقيب للمهندسين بمحافظة الغربية، خلفا للدكتور محمد ضبعون بعد تقديمه استقالته من المنصب، حيث تجرى جولة الإعادة بين المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، والمهندس علاء فهمى، لعدم حصول أحد منهما على نسبة 50%+1 فى الجولة الأولى للانتخابات.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة داخل 6 لجان منهم لجنتان بنقابة المهندسين بالمحلة وتضم المحلة وسمنود، و4 لجان بنقابة المهندسين بطنطا، وتضم طنطا والسنطة وزفتى وقطور وبسيون وكفر الزيات.

كانت الانتخابات قد أجريت يوم الجمعة الماضى، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة غدا الجمعة، بين المهندس عادل عطية، والمهندس علاء فهمي لعدم حصول أي منهما على نسبة تصويت 50% +1 من جملة الأصوات، بعدما المهندس عادل عطية على 876 صوتا من إجمالي 1800 صوت ممن أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، بنسبة 47% يليه المهندس علاء فهمى بـ40%.