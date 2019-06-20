عميد تربية رياضية المنوفية يعتمد اسماء أوائل الدفعة الأولى بالكلية

المنوفية: محمد فتحى

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة التراكمى لطلاب الفرقة الرابعة بنين وبنات.

وأعلن الدكتور إبراهيم غريب عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة عن نتيجة التراكمى لطلاب الفرقة الرابعة بنين وبنات، والتى تمثل أول دفعة لخريجى الكلية.

وأوضح أن أوائل شعبة التدريب الرياضى بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، هم دينا كامل محمد، أحمد صبحى شيلان، رانيا عادل هيكل، وأوائل شعبة الرياضة المدرسية بتقدير ممتاز محمد سمير طنطاوى، إسراء محمد هلال، بسمة عبد الفتاح موسى، أما أوائل شعبة الإدارة الرياضية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ناهد أشرف محمد، عمرو جابر أبو شعله، رشا محمد عبد الشافى.















