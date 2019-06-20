ضبط مسئول بالدقهلية لاستغلاله موقعه الوظيفى وتسهيل التعدى على الزراعات

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد مسئولى الإدارة المحلية بالدقهلية لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وتسهيل التعدى بالبناء على الأرض الزراعية.

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات فى مدينة السنبلاوين بالدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بقرية كفرالروك مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها بدون ترخيص وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بكفرالروك التابعة لمجلس مركز ومدينة السنبلاوين باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع ربة منزل مقيمة بدائرة مركز السنبلاوين، ومكنها من بناء عقار مكون من طابقين على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذ المتحرى عنه الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة والبناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.