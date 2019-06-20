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ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

الخميس، 20 يونيو 2019 10:49 ص
ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بسوهاج لنصبه على عدد من المواطنين بدعوى توفير فرص عمل بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً بقيام سائق مقيم المراغة بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين والإستيلاء منه على مبلغ خمسة وستون ألف جنية مقابل تدبير عقد عمل له بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأسفــرت تحـــريـــات فرع الإدارة بجنوب الصعيد عن صحة البلاغ، وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، وأضافت التحريات حصوله على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم.

وعقب الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


نصب

جرائم النصب

نصب واحتيال

الاستيلاء على الاموال

فرص عمل

فرص عمل وهمية

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