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صور.. مفوضة حقوقية أممية تصل فنزويلا لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان

الخميس، 20 يونيو 2019 05:14 ص
صور.. مفوضة حقوقية أممية تصل فنزويلا لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان ميشيل باشيليه
وكالات

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وصلت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وذلك فى إطار المتابعة الدولية للأوضاع هناك.

ومن المقرر أن تستمر زيارة المفوضة الأممية 3 أيام، فى ظل انتقادات كبيرة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية لأوضاع حقوق الإنسان فى كاراكاس، بسبب وجود عدد من السياسيين المعارضين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو فى السجون.

المفوضة الأممية لدى وصولها كاراكاس
المفوضة الأممية لدى وصولها كاراكاس
باشيليه تلوح لمستقبليها
باشيليه تلوح لمستقبليها
باشيليه فى حديث مع مستقبليها
باشيليه فى حديث مع مستقبليها
عدد من مسئولى فنزويلا فى استقبال المفوضة الأممية
عدد من مسئولى فنزويلا فى استقبال المفوضة الأممية
ميشيل باشيليه
ميشيل باشيليه

 


حقوق الإنسان

الأمم المتحدة

فنزويلا

ميشيل باشيليه

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