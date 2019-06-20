صور ..مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين بالإسماعيلية

حرص اللواء محمد علي حسين، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، يرافقه محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية لبطولة الأفريقية الأمم الافريقية ، على زيارة معسكر بعثة بنين لكرة القدم بفندق ميركيور للاطمئنان على إقامتها وإعاشتها قبل انطلاق البطولة القارية

وأبدى بونا فونتير جودجيا، مدير الاتحاد البنيني، سعادته بحفاوة الإستقبال منذ حضور البعثة الى مصر التي وصفها أنها "أم الدنيا" والإسماعيلية على وجه الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين يبدأ مرانه السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب نادي القناة القديم تحت قيادة مدربه الفرنسي ميشيل دوسييه ، وبمشاركة 23 لاعبًا استعدادا للقائهم الأول بمجموعتهم السادسة بالبطولة الأفريقية أمام غانا يوم 25 يونيو الجاري على إستاد الإسماعيلية.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.