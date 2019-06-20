سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 05:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور ..مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين بالإسماعيلية

الخميس، 20 يونيو 2019 05:09 م
صور ..مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين بالإسماعيلية بعثة منتخب بنين بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
حرص اللواء محمد علي حسين، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، يرافقه محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية لبطولة الأفريقية الأمم الافريقية ، على  زيارة معسكر بعثة بنين لكرة القدم بفندق ميركيور للاطمئنان على إقامتها وإعاشتها قبل انطلاق البطولة القارية 
 
 وأبدى بونا فونتير جودجيا، مدير الاتحاد البنيني، سعادته بحفاوة الإستقبال  منذ حضور البعثة الى مصر التي وصفها أنها "أم الدنيا" والإسماعيلية على وجه الخصوص.
 
تجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين يبدأ مرانه السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب نادي القناة القديم تحت قيادة مدربه الفرنسي ميشيل دوسييه ،  وبمشاركة 23 لاعبًا استعدادا للقائهم الأول بمجموعتهم السادسة بالبطولة الأفريقية أمام غانا يوم 25 يونيو الجاري على إستاد الإسماعيلية.
 
وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".
 
وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.
 
ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.
 
 
مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين في مقر إقامته بالإسماعيلية (1)
 

 

مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين في مقر إقامته بالإسماعيلية (2)
 

 

مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين في مقر إقامته بالإسماعيلية (3)
مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين في مقر إقامته بالإسماعيلية 

 

مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين في مقر إقامته بالإسماعيلية (4)
مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين في مقر إقامته بالإسماعيلية 

 

مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين في مقر إقامته بالإسماعيلية (5)
 

 

مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين في مقر إقامته بالإسماعيلية (6)
 

 

مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يزور بعثة منتخب بنين في مقر إقامته بالإسماعيلية (7)

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

استاد الاسماعيليه

اخبار المحافظات

امم افريقيا

افريقيا 2019

كاس امم افريقيا

مصر

أمم أفريقيا

كأس أمم افريقيا 2019

الكان 2019

بطولة افريقيا

مصر تنظم امم افريقيا

2019 Africa Cup of Nations

CAN 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على المدربين الأكثر ظهورا فى كأس الأمم الأفريقية

الخميس، 20 يونيو 2019 02:45 م

كينيا فى كأس الأمم الأفريقية.. احتلها البرتغاليون فى القرن الـ 15.. والعرب رهنوها لـ شركات الإنجليز.. وتمرد "ماو ماو" 1950 الأشهر ضد بريطانيا.. و"جومو كينياتا" أبرز زعماء التحرير 1963

الخميس، 20 يونيو 2019 02:45 م

منافذ بالاستادات للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية خلال كأس الأمم الأفريقية

الخميس، 20 يونيو 2019 02:44 م

قبل انطلاق الكان 2019.. شاهد أشكال أنوبيس أيقونة كأس الأمم الأفريقية

الخميس، 20 يونيو 2019 02:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة