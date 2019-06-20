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صور.. قنصلية فرنسا بالإسكندرية تحتفل بيوم التكنولوجيا الفرنسى

الخميس، 20 يونيو 2019 07:50 م
صور.. قنصلية فرنسا بالإسكندرية تحتفل بيوم التكنولوجيا الفرنسى
الإسكندرية أسماء على بدر

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احتفلت قنصلية فرنسا بالإسكندرية بيوم التكنولوجيا الفرنسى بحضور فابيو جرازى مسئول وكالة فرنسا للتنمية، وجيروم باكونا، المسئول الاقتصادى بالسفارة الفرنسية وجانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية وممثلين لجمعية رجال الأعمال وروتارى.

وقال فابيو جرازى، مسئول وكالة فرنسا للتنمية، إن لديهم العديد من المشروعات الخاصة بمجال التكنولوجيا فى مصر وإفريقيا فى إطار السياسة الخارجية لفرنسا .

وأضاف خلال كلمته أنه من ضمن المشروعات التى يقومون بدعمها فى مجالات النقل والطاقة والتعليم ودعم المدن الذكية والموارد البشرية.

وتابع أن هناك العديد من المبادرات التكنولوجية التى أسستها سيدات منهم مبادرة لتعليم القيادة للسيدات والتى أسستها أحد السيدات المصريات والتى توفر مناخ أمن للقيادة وتعليم السيدات القيادة فى نطاق القاهرة بشكل حرفى ومميز بالإضافة تعليمهن مبادىء الميكانيكا .

ومن جانبه، قال جيروم باكونانا المسئول الاقتصادى بسفارة فرنسا بالقاهرة، إنه الاحتفال بيوم التكنولوجيا الفرنسى من أهم الفاعليات التى تحتفل بها فرنسا والخارجية الفرنسية لدعم المجال الاقتصادى والتجارى نظرًا لأهمية التكنولوجيا فى كافة مناحى الحياة .

وأضاف فى كلمته أنه فى إطار دعم العلاقات المصرية الفرنسية تم توقيع بروتوكول بين وزارة التجارة الفرنسية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية أثناء الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر يناير 2019، والتى ضمن بنودها دعم تكنولوجيا المعلومات ودعم الاقتصاد المصرى والمجال البحثى الرقمى .

وأشار إلى أن الاتفاقية سيتم تطبيقها على مراحل منها المرحلة الأولى منها فى المجال الصحى وتطوير وتحسين الخدمة الصحية من خلال قاعدة بيانات تكنولوجيا، والمرحلة الثانية خاصة بالنظام الاقتصادى والاستثمارية والمرحلة الثالثة لدعم المدن الذكية وتطوير نظام التحكم فى الطاقة واستبدال استخدام الجاز بالكهرباء فى تشغيل السيارات .

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الاسكندريه

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قنصليه فرنسا بالاسكندريه

يوم التكنولوجيا الفرنسى

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