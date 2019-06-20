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صور.. جولة تفقدية لـ 69 وحدة جديدة بطب أسنان المنصورة

الخميس، 20 يونيو 2019 04:41 م
صور.. جولة تفقدية لـ 69 وحدة جديدة بطب أسنان المنصورة جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

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تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، المرحلة النهائية لتجديدات العيادات التعليمية بكلية طب الأسنان.
 
واطلع خلال الزيارة، على وحدات الأسنان الجديدة، وتشمل 69 وحدة، منها 26 وحدة تدريبية وتعليمية، بالإضافة إلى 43 وحدة للتدريب ببرنامج مانشستر، بإجمالى 8 ملايين جنيها، ليصبح إجمالى وحدات الأسنان بالكلية 268 وحدة بعد التجديدات.
 
وأكد الدكتور عصام الوكيل عميد الكلية، أن الوحدات الجديدة تعد من أحدث الوحدات ذات مواصفات العالية، لافتا إلى أنها ستكون إضافة كبيرة للكلية لتؤدي دورها تعليميًا وتدريبيًا، ولخدمة المرضى فى المجتمع، حيث يتردد على العيادات التخصصية بالكلية 76744 مريضا سنويا.
 
استقبل رئيس الجامعة، خلال الزيارة الدكتور عصام الوكيل عميد الكلية، والدكتورة منال فاروق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد عبد المنعم رئيس قسم جراحة الوجه والفكين، والدكتورة يونا الشناوى أستاذ طب الأسنان، و الدكتورة أمانى بدر رئيس قسم علاج الجذور .
 
جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة (1)
جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة 

جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة (2)
جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة 

جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة (3)
جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة

جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة (4)
جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة 

جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة (5)
جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة 

جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة (6)
جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة 

جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة (7)
جانب من الجولة التفقدية لوحدات طب الأسنان الجديدة 

 


جامعه المنصوره

كليه طب الأسنان

عيادات الأسنان

محافظه الدقهليه

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