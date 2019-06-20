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صور.. تقديم الكشف والعلاج المجانى لـ1993 حالة بعرب الحصار بالصف

الخميس، 20 يونيو 2019 05:28 م
صور.. تقديم الكشف والعلاج المجانى لـ1993 حالة بعرب الحصار بالصف قافلة طبية بعرب الحصار فى الصف
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المديرية نظمت قافلة طبية مجانية شاملة الكشف والعلاج لجميع التخصصات، بقرية عرب الحصار بمركز الصف، فى إطار تلبية حاجة أهالى المناطق النائية داخل محافظة الجيزة من تكثيف الخدمات الطبية المقدمة.
 
 
وأضافت مدير مديرية صحة الجيزة، أن القافلة استفاد منها 1993 حالة، بالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن القافلة استمرت يومان وقدمت الكشف والعلاج بالمجان.
 
وأوضحت أن القافلة قدمت الكشف الطبى فى تخصص الباطنة 195، والنساء والتوليد 98، والأطفال 384، والمسالك بولية 200، والعظام 197، والجراحة 44، وأنف وأذن 195، والعيون 195، والجلدية 195، وتنظيم الأسره 112، والأسنان 178، بإجمالى 1993حالة.
 
قافلة طبية بعرب الحصار فى الصف (2)
قافلة طبية بعرب الحصار فى الصف 

قافلة طبية بعرب الحصار فى الصف (3)
قافلة طبية بعرب الحصار فى الصف 

قافلة طبية بعرب الحصار فى الصف (4)
قافلة طبية بعرب الحصار فى الصف 

قافلة طبية بعرب الحصار فى الصف (5)
قافلة طبية بعرب الحصار فى الصف 

قافلة طبية بعرب الحصار فى الصف (1)
قافلة طبية بعرب الحصار فى الصف 

 


مركز الصف

قرية عرب الحصار

قافلة طبية

القوافل العلاجية

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