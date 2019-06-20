صور.. بدء مقابلات القبول بمدارس الابتدائية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

بدأت مدارس المرحلة الإبتدائية بمحافظة الدقهلية في إجراء مقابلات القبول للحضانة والصف الأول الإبتدائى، لتقييم مستوى الطالب المعرفي والصحي والإدراكي، وذلك بحضور ولي أمر التلميذ أو التلميذة.

وأكد ياسر عباس، مدير أحد مدراس إدارة شرق المنصورة التعليمية أنه توخيا لنزاهة وشفافية اختيار التلاميذ، تقدم بطلب للإدارة التعليمية لإنشاء صندوق خاص بتبرعات المدارس؛ لتصب فيه تبرعات أولياء الأمور بدلا من دفعها بشكل مباشر للمدرسة؛ لضمان توجيهها لأولويات صرفها، ودرءا لأى محاولات للتلاعب.

وأضاف بأنه قد تم تشكيل لجنة مكونة من 6 أعضاء لتقييم التلاميذ المتقدمين، تضم معلمتين، و أخصائي نفسي وآخر اجتماعي، ومشرفتين من مشرفات الدور تحت إشراف عزة فرحات مسئولة شئون الطلبة المدرسة، وذلك لإجراء تقييم شامل للتلميذ بحيث يتم ضم التلاميذ المتشابهين من حيث الحالة الاجتماعية والبيئية والسلوكية والمعرفية مع بعضهم، مراعاة لطبيعة الاختلافات الفردية والأسرية بما يحقق مصلحة التلميذ في المقام الأول.