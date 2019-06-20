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صور.. المنتخب التونسى يصل القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 01:43 ص
صور.. المنتخب التونسى يصل القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا المنتخب التونسى
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب التونسي، بصالة ( ٤) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة فى هذا الحدث الرياضى الأبرز فى أفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

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واستقبل البعثة فور وصولها، اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء وشركة مصر للطيران، لتسهيل إجراءات وصولهم .

ويلعب المنتخب التونسي ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالكان 2019، بجانب منتخبات مالى، موريتانيا وأنجولا. 

 

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

تونس

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