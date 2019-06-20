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صور.. استقبال بعثة منتخب غينيا بيساو على أنغام السمسمية بالإسماعيلية

الخميس، 20 يونيو 2019 11:09 م
صور.. استقبال بعثة منتخب غينيا بيساو على أنغام السمسمية بالإسماعيلية استقبال بعثة منتخب غينيا
الإسماعيلية – السيد فلاح

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استقبلت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الإسماعيلية، بعثة منتخب غينيا بيساو على أنغام السمسمية أمام مقر إقامتهم، بالإسماعيلية.

ووصلت بعثة منتخب غينيا بيساو إلى مطار القاهرة الدولى فى السادسة مساء اليوم الخميس، وتوجها عقب الوصول إلى مقر إقامتها بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن يؤدى منتخب غينيا بيسار تدريباته فى الملعب الفرعى 1 بنادى القناة القديم بجوار الصالة المغطاة.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

استقبال بعثة منتخب غينيا (1)
استقبال بعثة منتخب غينيا (1)

 

استقبال بعثة منتخب غينيا (2)
استقبال بعثة منتخب غينيا (2)

 

استقبال بعثة منتخب غينيا (3)
استقبال بعثة منتخب غينيا (3)

 

استقبال بعثة منتخب غينيا (4)
 
استقبال بعثة منتخب غينيا (5)
 
استقبال بعثة منتخب غينيا (6)
 
استقبال بعثة منتخب غينيا (7)

 

استقبال بعثة منتخب غينيا (1)
 
استقبال بعثة منتخب غينيا (2)
 
استقبال بعثة منتخب غينيا (3)
 
استقبال بعثة منتخب غينيا (4)
 
استقبال بعثة منتخب غينيا (7)
 

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