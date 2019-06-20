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صحيفة "لا بيرداد" تؤكد مقتل 1000 امرأة إسبانية بسبب عنف أزواجهن

الخميس، 20 يونيو 2019 04:33 م
صحيفة "لا بيرداد" تؤكد مقتل 1000 امرأة إسبانية بسبب عنف أزواجهن العنف ضد المرأة
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "لا بيرداد" الإسبانية، إن حكومة إسبانيا المكلفة بمحاربة العنف ضد النساء أكدت وجود 1000 من النساء قتلن فى إسبانيا جراء العنف الذى تعرضن له من أزواجهن أو أزواجهن السابقين منذ عام 2003 حتى الآن.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن 25 امرأة لقيت مصرعها على أيدى الزوج أو الزوج السابق منذ بداية العام الجارى، مضيفة أن ثلاث ضحايا فقط من هذا العدد كن قد أبلغن عن تعرضهن للعنف داخل بيت الزوجية، وكان عدد النساء اللواتى تعرضن للعنف من طرف الأزواج أو الأزواج السابقين قد بلغ إلى غاية نهاية شهر أبريل الماضى 7410 امرأة حسب إحصائيات وزارة الداخلية الإسبانية.
 
وحسب الحكومة الإسبانية فقد فقدت 60 امرأة تفقد حياتها كل عام منذ عام 2003 جراء العنف الذى مورس فى حقهن داخل البيت .
وفى عام 2008 تم تسجيل 76 حالة وفاة للنساء ضحايا العنف الممارس فى حقهن داخل بيت الزوجية وهو أعلى معدل يتم تسجيله خلال هذه الفترة متبوعا بعام 2010 الذى عرف مقتل 73 ضحية ثم عام 2018 ب 47 حالة.

اسبانيا

العنف ضد المرأة

ضحايا العنف

ضرب الزوجات

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