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صحتك فى وصفة.. الكركم والبصل لعلاج التواء الكاحل

الخميس، 20 يونيو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة.. الكركم والبصل لعلاج التواء الكاحل التواء الكاحل - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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التواء الكاحل من أكثر الإصابات الشائعة بين كثير من الناس، وتحدث عندما تقوم بتحريك كاحل القدم فجأة أثناء الجري والمشي أو بسبب عدم تحريك العضلات بشكل كافٍ قبل التمرين، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الكركم والبصل لعلاج التواء الكاحل، وفقًا لموقع Step to health.

التواء الكاحل 1
التواء الكاحل 

هناك العديد من العلاجات الطبيعية للمساعدة في علاج التواء الكاحل، إذا كانت الإصابة خفيفة، ومنها استخدام الكركم والبصل.

الكركم
الكركم

وصفة الكركم والبصل لعلاج التواء الكاحل

-امزج مسحوق الكركم مع الليمون للحصول على عجينة سميكة.

- ضعه مباشرة على المنطقة المصابة.

- يمكنك مزج الكركم أيضًا مع كوب من الحليب الدافئ وشربه مرتين لتخفيف الألم.

-نقطع البصل إلى قطع ونضيف الملح لصنع عجينة ناعمة.

-ضعه مع ضمادة على المنطقة المصابة واجعلها تعمل لمدة ساعتين.

-يمكنك تكرارها عدة مرات حسب الحاجة بسبب تأثيرها المضاد للالتهابات.

البصل
البصل

علاج التواء الكاحل

التواء الكاحل

الطب البديل لعلاج التواء الكاحل

فوائد الكركم

الكركم لعلاج التواء الكاحل

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