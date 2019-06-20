شهادة "قيد الحياة" تعيد 40 ألف جنيه معاشاً لأسرة مصرى توفى فى إيطاليا

أصدرت وزارة القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث التماس السيدة "زينب . م. أ"من محافظة الدقهلية التى تلتمس مساعدتها في معرفة سبب توقف هيئة التأمينات الإيطالية منذ فبراير الماضي عن صرف معاشها عن زوجها المتوفى فى ميلانو في 2009 .

وتواصلت الوزارة مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران لمعرفة أسباب وقف المعاش، حيث أشار إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، أفادت أن صاحبة المعاش لابد أن تقدم شهادة تفيد بقاءها على قيد الحياة، وهذا إجراء متبع هنا للتأكد من أن المعاشات تصل لمستحقيها .

وتواصل المستشار العمالي بميلانو بالسيدة" زينب . م. أ " تليفونيا فى مصر وارشادها بالمطلوب، وظل علي تواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية حتي تم التأكد من أنها أرسلت الشهادة بالفعل ، وقد تم رد المعاش إليها ، فضلا عن متأخراته بقيمة إجمالية 40 ألف جنيه مصري.