شاهد ترجمة خطبة مفهوم عهد الأمان بـ17 لغة بينها "الإشارة" للصم والبكم

أصدرت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة مترجمة بـ17 لغة عالمية، مضافا إليها البث الصوتي للدعاة المكفوفين ولغة الإشارة للصم والبكم.



وأكدت الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة هو "مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر"، مشيرة إلى أنه يتناول الحديث عن قيمة عهد الأمن والأمان في الإسلام، وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعلى من قيمة الوفاء بالعهود ، وحذر من نقضها ، أو عدم الوفاء بها.

وقالت الأوقاف، إن فى خيانتها وعدم الوفاء بها فسادً للمجتمعات، وفقدًا للثقة بين الناس، وتضييعًا للأمانات، ولمشاهدة الخطبة برجاء فتح الروابط التالية..







لمتابع الخطب المترجمة عبر الرابط التالى http://ar.awkafonline.com/?p=75736



