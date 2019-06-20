شاهد.. "السمسمية" تستقبل منتخبات أمم أفريقيا بالسويس والإسماعيلية × 49 صورة

الإسماعيلية - السيد فلاح

على أنغام السمسمية وفرق التنورة، استقبلت محافظتا السويس والإسماعيلية، المنتخبات المشاركة بكأس أمم أفريقيا 2019، حيث شهد الاستقبال تقديم عروض فنية وأغنيات على أنغام السمسمية لفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة ورقصة التنورة وعروض بمشاركة فريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمشاركة فريق من الكشافة البحرية والجوية.

واستقبلت منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، المنتخبات الأربعة "تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا"، التى تلعب ضمن المجموعة الخامسة، فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

بينما استقبلت محافظة الإسماعيلية، بعثة منتخب بنين، بينما تصل بعثة منتخب الكاميرون حامل لقب بطل كأس الأمم الإفريقية الماضية، إلى الإسماعيلية فى الساعات الأولى من فجر غد الجمعة، ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب غينيا بيساو الثامنة مساء اليوم للإسماعيلية، على أن يصل منتخب غانا فى الثانية ظهر غد الجمعة.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب فى ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.



































































































































































































