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سقوط عصابة "سحر" لسرقة المواطنين فى المواصلات العامة بالمرج

الخميس، 20 يونيو 2019 12:21 م
سقوط عصابة "سحر" لسرقة المواطنين فى المواصلات العامة بالمرج شرطة النقل والمواصلات-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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ألقت مباحث قسم المرج، القبض على تشكيل عصابى يتزعمه 3 سيدات، تخصصن فى سرقة المواطنين فى المواصلات العامة بأسلوب "الاحتكاك". 
 
البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بتعرضها لسرقة 5 آلاف جنيه كانت بحوزتها أثناء استقلالها ميكروباص، واتهمت 3 سيدات أدلت بأوصافهم احتكوا بها داخل السيارة. 
 
تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة "سماح ا" و" خفة م" و"سحر ن" كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين فى المواصلات العامة فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.
 

المرج

قسم المرج

سرقة المواطنين فى المواصلات

مباحث القاهرة

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