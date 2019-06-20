سفارة لندن عن "مزاد كريستيز": لدينا تشريعات لحماية الممتلكات الثقافية

كتبت رباب فتحى

قالت المتحدثة باسم السفارة البريطانية بالقاهرة حول اتجاه دار مزادات كريستيز لعرض رأس توت عنخ آمون للبيع مقابل ٤ ملايين استرليني إن وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة (DCMS) على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في لندن وكريستيز بشأن المزاد المقبل.

وأضافت وفقا لبيان من السفارة البريطانية، مساء اليوم، أن المملكة المتحدة تدرك أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته، وإن وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة (DCMS) على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في لندن وكريستيز بشأن المزاد المقبل لراس توت عنخ آمون والقطع التاريخية المصرية الأخرى حول هذا الموضوع.

وأوضحت أنه لدى المملكة المتحدة تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية، وكريستيز على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن البيع.