روما الدولة الأوروبية الوحيدة فى تفوق نسبة فائدة الدين على معدل النمو

قال محافظ المصرف المركزى الإيطالى، إنياتسيو فيسكو، إن "إيطاليا هى الدولة الوحيدة فى أوروبا التى تفوق فيها الفائدة على الدين العام نسبة النمو الاقتصادى".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، أضاف إنياتسيو فيسكو، فى ندوة لتقديم كتاب عن الاقتصادى البريطانى جون ماينارد كينز فى مدينة ميلانو، أن "من أجل النمو وزيادة الطلب، الذى ظل ثابتاً فى إيطاليا، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات العامة".

وتابع "إنه اقتراح جيد، حسب كينز، ولكن لدينا قيود على الموازنة: زيادة حجم المديونية إلى إجمالى الناتج المحلى ومع وجود شكوك حول إمكانية ضبطه.

وقال إن "المشكلة تتلخص فى أنه يجب أن يرتفع النمو وتنخفض الفائدة على الدين العام".