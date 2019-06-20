رئيس مركز الدراسات الأرمينية تبحث تعزيز أوجه التعاون مع قنصل أرمينيا بالقاهرة

كتب : أحمد جمعة

التقت الدكتورة سهير دوينى ، أستاذ اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة القاهرة، رئيس مركز الدراسات الأرمنية التابع للجامعة ، اليوم الخميس، مع قنصل أرمينيا فى القاهرة رافاييل موفسيسيان، لبحث أوجه التعاون المشترك بين المركز وتفعيل أنشطته المتنوعة.

وقالت الدكتورة سهيرة دوينى لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء مع القنصل الأرمنى كان مثمرا وتطرق لعدد من الملفات أبرزها زيادة التعاون المشترك وتنظيم المؤتمرات والأنشطة بين مركز الدراسات الأرمنية وجامعة يريفان الحكومية فى أرمينيا، مشيرة إلى أن القنصل الأرمنى يتطلع لزيادة عدد دارسى اللغة الأرمنية فى مصر.

يذكر أن مركز الدراسات الأرمنية يتبع كلية الآداب جامعة القاهرة وتم إنشاؤه فى يوليو 2007، ويتطلع المركز لمد أواصر التعاون بين مصر وأرمينيا في المجالات الثقافية والعلمية بغرض الاستفادة من الخبرات المتنوعة ونشر الثقافة الأرمينية بين الشعوب الأخرى.

يتطلع مركز الدراسات الأرمنية ، أن يكون جسرا ثقافيا لتبادل الخبرات العلمية والتعليمية بين البلدين، وتبادل الأساتذة والطلاب، والتعاون في صياغة دراسات علمية مشتركة في مجالات اللغات والآداب والعلوم الإنسانية بهدف الوصول إلى أعلى مستويات التقارب الثقافي بين البلدين.

ويهدف المركز إلى تعميق العلاقات الثقافية بين مصر وأرمينيا، والتوسع في نشر اللغة الأرمنية، تطوير دور المركز كمؤسسة بحثية للعلوم الإنسانية للمساهمة في التبادل المثمر بين الثقافتين المصرية والأرمنية، وتشجيع حركة الترجمة من اللغة الأرمنية إلى اللغة العربية والعكس لخدمة الجانبين في مصر وأرمينيا.

وتعاقب على رئاسة المركز منذ تأسيسه ثلاثة أساتذة وهم الأستاذ الدكتور زينب سعد أبو سنة، الأستاذ الدكتور محمود سلامة علاوى، الأستاذ الدكتور صلاح عبد العزيز محجوب.