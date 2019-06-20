رئيس الإنتربول السابق يقر بالذنب خلال محاكمته فى الصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس السابق لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مينج هونج وى أقر بالذنب خلال جلسة محاكمة اليوم الخميس، بعد أن اتهمه الادعاء بتلقى رشاوى قدرها 14.5 مليون يوان (2.11 مليون دولار).

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية إن المحكمة ومقرها مدينة تيانجين الشمالية ستعلن حكمها في وقت لاحق.

وليس واضحا من هو محامي مينغ ولم يتسن الاتصال به أو بممثل قانوني للتعليق. وقالت زوجته، التي حصلت على حق اللجوء في فرنسا، إن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.