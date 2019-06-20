رئيس إريتريا بذكرى الاستقلال: لدينا خطة تنموية تركز على الموارد البشرية

كتبت – هناء أبو العز

أعلن أسياس أفورقى، رئيس دولة إريتريا، وضع خارطة طريق من 11 محور للبرامج التنموية، خلال الذكرى 28 للاستقلال، مستندة على الحقائق والاتجاهات الدولية والإقليمية والمحلية السائدة،ـ تهدف إلى تعويض الفرص الضائعة.

وأشار أفورقى فى كلمته اليوم، أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال و يوم الشهداء، ونقلتها وسائل الإعلام المحلية، إلى أن شهداءنا هم العامل المضاعف لموارد وقوة هذا البلد بحكم بطولتهم والثمن الذي دفعوه، وبعد الاستقلال ، أظهروا للمرة الثانية بطولة مماثلة للحفاظ على سيادة البلد وحمايتها، ولا يمكن تعويضها بمجرد تكريم وكلمات الامتنان، مشيرًا إلى وجود التزامات ومسؤوليات أخلاقية لتجديد العهد معهم.

وأضاف أفورقى أن خارطة الطريق، ستستغل الموارد الطبيعية والمادية والتكنولوجية والمالية وغيرها من المتطلبات المهمة للتنمية، ولكن قبل كل شيء ، الموارد البشرية ؛ التي تتمتع بالجودة والخبرة والتجربة.

ويصادف يوم 20 يونيو من كل عام أحد أهم الأيام فى تاريخ وإنجازات الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا، فهو يوم يخلد فيه ذكرى شهداء الثورة الإرتيرية.