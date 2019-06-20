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#خطوبه_مها_الصيعري.. المهر 300 ألف ريال وكمية كبير من السلع الغذائية

الخميس، 20 يونيو 2019 12:32 م
#خطوبه_مها_الصيعري.. المهر 300 ألف ريال وكمية كبير من السلع الغذائية هدايا حفل الخطوبة
كتب محمد تهامى زكى

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تصدر هاشتاج #خطوبه_مها_الصيعري عشرات الآلاف من التغريدات، ، فى إشارة إلى خطوبة الفتاة مها الصعيرى، المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعى فى المملكة بطهى الطبخ على الطريقة البدوية.

الهدايا المقدمة للعروس
الهدايا المقدمة للعروس

 

وتفاعل المشاركين خلال الهاشتاج، مقدمين التهنئة لها، حيث قالت توما: "عمرى الله يوفقها ويسسعدها، وربى كأنها أختى"، وقالت أصايل: "الله يوفقها ويسعدها، حظ منهو بتصير حلاله، بنت نادرة فى هذا الزمن"، وقال حساب باسم توت: "فرحت لها من كل قلبى، الله يسعدها ويوفقها، ويا بخته اللى كانت من نصيبه"، وقالت هالة: "الله يوفقها، هاذى هى اللى تستاهل التاق والشهرة، أدب وأخلاق ودين ما شاء الله".

العريس خلال الخطوبة
العريس خلال الخطوبة

 

فيما نشر البعض الآخر صورة  للعريس وقالوا أنه رجل الأعمال "جبران بن شايع العواسجه الحبابى" من قبيلة قحطان، وزعموا أنه قدم مهر بقيمة 300 ألف ريال، بالإضافة إلى منزل وسيارة  وأهداها كمية كبيرة من السلع الغذائية والمواد المستخدمة فى الطهى.

العريس جبران الحبابى
العريس جبران الحبابى

 

كما أشار البعض، أن الفتاة مها الصيعرى هى الزوجة الثالثة لهذا الزوج، متمنين لهما السعادة الدائمة.

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خطوبه_مها_الصيعري

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مها الصيعرى

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