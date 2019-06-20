حبس مستريحة المطاعم 15 يوما بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه بزعم توظيفها

كتبت أمنية الموجى

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس متهمة 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات ، التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، في اتهامها بالاستيلاء على مليون و383 الف جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها في عدد من المجالات المختلفة.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمة تعمل بأحد البنوك الشهيرة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.

وأضافت التحريات ، بأن المتهمة زعمت استثمار الأموال في مجال تأسيس المطاعم والفنادق مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها إمتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.