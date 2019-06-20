جامعات سعودية تتفوق على إسرائيلية فى التصنيف الدولى

كتب وكالات

فى إنجاز غير مسبوق، احتلت بعض الجامعات السعودية مراتب أرفع من الجامعات الإسرائيلية المنافسة لها فى قائمة تصنيف دولية للمؤسسات التعليمية، بحسب "روسيا اليوم".

وأظهرت قائمة تصنيف جامعات العالم لعام 2020 والتى أعدتها شركة Quacquarelli Symonds (QS) البريطانية أن الجامعة العبرية فى القدس التى احتلت المرتبة الـ162 فى القائمة، متراجعة بثمانى نقاط عن معدلها للعام السابق، لا تزال الجامعة الإسرائيلية الوحيدة التى تتفوق على جميع الجامعات السعودية فى القائمة.

وتضم قائمة أفضل 500 جامعة فى العالم أيضا ثلاث جامعات إسرائيلية أخرى، وهى جامعة تل أبيب (المرتبة 219) وجامعة تخنيون فى حيفا (المرتبة 257) وجامعة بن جوريون فى النقب (المرتبة 419).

أما بخصوص الجامعات السعودية الثلاث التى دخلت قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، فتتصدرها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية فى المرتبة 186، وقد حققت قفزة بـ45 نقطة، خاصة أنها احتلت المرتبة الـ360 فقط عام 2013.

تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود، فقد حلتا فى المرتبتين الـ200 و281 على التوالي، كما أصبحت جامعة الملك خالد وجامعة أم القرى قاب قوسين من دخول القائمة.

كما حققت جامعة خليفة الإماراتية قفزة كبيرة بـ47 نقطة، لتحتل المرتبة الـ268، تليها جامعة الإمارات (المرتبة 329) والجامعة الأمريكية فى الشارقة (المرتبة 371).

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن الجامعات الخليجية تعزز مواقعها فى القائمة عاما تلو آخر، وإذا استمرت هذه النزعة فإن الجامعات السعودية ستتجاوز أول جامعة إسرائيلية فى القائمة العام المقبل.