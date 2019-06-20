تعرف على الكيس العظمى وإمكانية علاجه

كتبت فاطمة خليل

الكيس العظمى هو ثقب مملوء بالسوائل التى تتشكل فى العظام، وهى تؤثر بشكل رئيسى على الأطفال والمراهقين، وهى ليست خطيرة عادة، لكنها تحتاج فى بعض الأحيان إلى العلاج بالجراحة، فى هذا التقرير نتعرف على الكيس العظمى وعلاجه، وفقاً لموقع هيئة الصحة البريطانية NHS.



ما كيس العظام

علاج الكيس العظمى

على الرغم من أن الكيس العظمى إذا كان صغيرا يمكن عدم علاجه أو يمكن أن يختفى بمفرده دون حاجة للذهاب إلى الطبيب، لكن يجب علاج الكيس العظمى فى حالات معينة:

- إذا كان الكيس العظمى كبيراً أو يكبر فى الحجم، قد يؤدى ذلك إلى جعل العظام أضعف وأكثر عرضة للكسر.

- يتسبب فى مشاكل مثل الألم أو التورم.

والعلاجات الرئيسية هى:

- استنزاف السائل بإبرة وحقن الدواء فى العظم لمساعدته على الالتئام - قد يحتاج الأمر إلى ذلك عدة مرات على مدى بضعة أشهر.

- قطع أو فك الكيس العظمى - قد تملأ الثقب بأجزاء صغيرة من العظام مأخوذة من جزء آخر من الجسم أو من شخص تبرع بالعظام بعد وفاته.

- يتم العلاج تحت التخدير العام ولن تحتاج عادة إلى البقاء فى المستشفى بين عشية وضحاها.

التعافى بعد العلاج من الكيس العظمى

- عادة ما يستغرق الكيس العظمى بضعة أشهر على الأقل حتى يتم شفاؤه.

- قد تحتاج إلى تجنب الأنشطة أو الرياضة التى يمكن أن تلحق الضرر بالعظام حتى تلتئم.

- يجب إجراء الأشعة العادية لبضع سنوات للتأكد من أن حالة الكيس تتحسن.

- راجع طبيبك إذا كنت مصابًا بتورم أو ألم أو تورم فى العظام بعد العلاج.

- من الشائع جدًا أن تعود الأكياس العظمية، خاصة فى أول عامين بعد العلاج.