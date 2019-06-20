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تأجيل تطبيق نظام التحقق من العمر للوصول إلى المواد الإباجية فى بريطانيا

الخميس، 20 يونيو 2019 01:27 م
تأجيل تطبيق نظام التحقق من العمر للوصول إلى المواد الإباجية فى بريطانيا وزير دفاع بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن نظام التحقق من العمر فى المملكة المتحدة للوصول إلى المواد الإباحية على الإنترنت من المتوقع أن يتأخر إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المتوقع إطلاقه بعد أسابيع.
 
وأضافت الصحيفة أن هذه السياسة، التى ستلزم جميع مستخدمى الإنترنت البالغين الراغبين فى مشاهدة المواد الإباحية القانونية لإثبات أنهم تجاوزوا 18 عامًا من خلال تقديم شكل ما من أشكال الهوية، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فى 15 يوليو.
 
ومع ذلك، من المقرر تأجيلها لأسباب قانونية بعد أن أخفق المسؤولون الحكوميون في إبلاغ المفوضية الأوروبية بالتفاصيل الرئيسية، وفقًا لقناة سكاى نيوز؛ ولم ينكر متحدث باسم الحكومة أن التحقق من العمر قد تأخر إلى أجل غير مسمى، وأكد أن وزير الثقافة، جيريمي رايت، سيلقي بيانًا حول هذه القضية في مجلس العموم اليوم الخميس.
 
وأوضحت الصحيفة أن تأجيل إصدار القرار سيجعله من مسئولية من يفز فى المنافسة على زعامة حزب المحافظيم ورئاسة الوزراء. 
 
كان من المقرر أن يكون نظام التحقق من العمر الأول من نوعه فى أى مكان فى العالم الديمقراطى. 
 
ومع ذلك، تعرض النظام المقترح لهجوم متكرر من قِبل نشطاء الخصوصية الذين أثاروا مخاوف من أنه - على الرغم من تطمينات مواقع التحقق من العمر - سيكون من الممكن ربط عادات التصفح الخاصة بالأفراد بهويتهم، والتى يمكن بعد ذلك كشفها من خلال تسريب البيانات.
 
 
 
 

المواد الاباحية

لندن

الحكومة البريطانية

المواد الاباحية على الانترنت

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