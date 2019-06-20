بعد منح ترامب وسام الحرية للاقتصادى أرثر لافر.. تعرف على أبرز الحاصلين عليه

كتبت – هناء أبو العز

"عندما تنظر للحاصلين على وسام الحرية تدرك أنهم من يجعلونا أعظم أمة على وجه الأرض".. هكذا كان يعلق الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، حين يقلد أحدهم بوسام الحرية الرئاسى، والذى يمنح سنويًا لمن يقدمون مساهمات مرموقة للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة أو الأمن أو السلام العالمي أو الثقافة أو غير ذلك من الجهود الجليلة العامة أو الخاصة.

واليوم منح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أرثر لافر الاقتصادى الأمريكى ، وسام الحرية، تكريمًا له على جهوده الاقتصادية الكبيرة، وتمت المراسم، فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض، بحضور عدد من كبار المسئولين الأمريكيين.



ترامب يمنح روجر ستوباخ وسام الحرية 2018

من يستحق وسام الحرية

ويمنح الوسام من قبل رئيس الولايات المتحدة، مع ميدالية الكونجرس الذهبية بموجب قانون صادر عن الكونجرس الأميركي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة يعطى للأفراد الذين قدموا مساهمة خاصة لأمن أو مصالح الولايات المتحدة القومية، ولا يقتصر الوسام على مواطني الولايات المتحدة، بل هو وسام مدني، يمنح للأفراد العسكريين ويلبس على الزى.



بوش الاب يمنح الوسام لمارجريت تاتشر

تاريخ وسام الحرية الرئاسى

ويعود تاريخ وسام الحرية، إلى عام 1963 من قبل الرئيس جون كينيدي، والذى حل محل وسام الحرية الذي أنشأه الرئيس هاري ترومان في عام 1945 لتكريم الخدمة المدنية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه فى عام 2015 ، صرح الرئيس باراك أوباما أنه لم يكن هناك سابقة لإلغاء ميداليات الحرية الرئاسى.

ويتم اختيار المستفيدين من قبل الرئيس ، إما بمبادرة من الرئيس أو بناءً على توصيات، مجلس جوائز الخدمة المدنية المتميزة الذى هو بمثابة مصدر رئيسي لهذه التوصيات.

ويمكن منح الميدالية للفرد أكثر من مرة ؛ حصل كولن باول على جائزتين، وتلقى إلسورث بنكر كلاً من جائزته بتميز، ويمكن أيضًا منحها له بعد وفاتها مثل جون إف كينيدي ، البابا يوحنا الثالث والعشرون ، ليندون جونسون .



جورج بوش الاب يمنح رونالد ريجان

شكل وسام الحرية الرئاسى

ويأتى شكل وسام الحرية الرئاسى، فى شكل نجمة ذهبية بالمينا البيضاء، وراءها لون أحمر، ويحمل القرص الموجود فى الوسط، ثلاثة عشر نجمًا ذهبيًا بخلفية زرقاء ، مأخوذة من الختم العظيم للولايات المتحدة ، و تقف النسور الذهبية ذات الأجنحة المفرودة بين نقاط النجمة ويلبس حول الرقبة على شريط أزرق مع خطوط حافة بيضاء.



رونالد ريجان يمنح الوسام للأم تيريزا

أوباما أكثر الرؤساء الذين قلدوا الوسام

قلد الرئيس الأمريكي باراك أوباما شخصيات أمريكية بارزة وسام الحرية والذي يعتبر أرفع وسام مدني، وذلك تكريما لأعمالهم الخيرية. ويمنح الوسام سنويا لمن يقدمون مساهمات مرموقة للمصلحة الوطنية الأمريكية أو السلام العالمي.



ليندون جونسون يمنح زعيم الحقوق المدنية الوسام

وقد منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما وسام الحرية الرئاسي لعام 2016 إلى 21 شخصية بارزة في مراسم اكتظت بالنجوم في البيت الأبيض، حيث أرفع وسام مدني بالولايات المتحدة للمؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل جيتس وزوجته ميليندا تكريما لهما لأعمالهما الخيرية، وأيضا للاعبي كرة السلة السابقين مايكل جوردان وكريم عبد الجبار والممثلين توم هانكس وروبرت دي نيرو وروبرت ريدفورد.

ومن بين الحاصلين على الوسام هذا العام نجم الروك بروس سبرينجستين والمغنية ديانا روس وعالمة الكمبيوتر في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) مارجريت هاملتون.