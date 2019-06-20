سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بعد منح ترامب وسام الحرية للاقتصادى أرثر لافر.. تعرف على أبرز الحاصلين عليه

الخميس، 20 يونيو 2019 03:43 م
بعد منح ترامب وسام الحرية للاقتصادى أرثر لافر.. تعرف على أبرز الحاصلين عليه وسام الحرية
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
"عندما تنظر للحاصلين على وسام الحرية تدرك أنهم من يجعلونا أعظم أمة على وجه الأرض".. هكذا كان يعلق الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، حين يقلد أحدهم بوسام الحرية الرئاسى، والذى يمنح  سنويًا لمن يقدمون مساهمات مرموقة للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة أو الأمن أو السلام العالمي أو الثقافة أو غير ذلك من الجهود الجليلة العامة أو الخاصة.
 
 
واليوم منح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،  أرثر لافر الاقتصادى الأمريكى ، وسام الحرية، تكريمًا له على جهوده الاقتصادية الكبيرة، وتمت المراسم، فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض، بحضور عدد من كبار المسئولين الأمريكيين.
 
ترامب يمنح روجر ستوباخ وسام الحرية 2018
ترامب يمنح روجر ستوباخ وسام الحرية 2018

من يستحق وسام الحرية 

ويمنح الوسام من قبل رئيس الولايات المتحدة، مع ميدالية الكونجرس الذهبية بموجب قانون صادر عن الكونجرس الأميركي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة يعطى للأفراد الذين قدموا مساهمة خاصة لأمن أو مصالح الولايات المتحدة القومية،  ولا يقتصر الوسام على مواطني الولايات المتحدة، بل هو وسام مدني، يمنح للأفراد العسكريين ويلبس على الزى.
 
بوش الاب يمنح الوسام لمارجريت تاتشر
بوش الاب يمنح الوسام لمارجريت تاتشر
 

تاريخ وسام الحرية الرئاسى

ويعود تاريخ وسام الحرية، إلى  عام 1963 من قبل الرئيس جون كينيدي،  والذى حل محل وسام الحرية الذي أنشأه الرئيس هاري ترومان في عام 1945 لتكريم الخدمة المدنية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه فى  عام 2015 ، صرح الرئيس باراك أوباما أنه لم يكن هناك سابقة لإلغاء ميداليات الحرية الرئاسى.
ويتم اختيار المستفيدين من قبل الرئيس ، إما بمبادرة من الرئيس أو بناءً على توصيات، مجلس جوائز الخدمة المدنية المتميزة الذى هو بمثابة مصدر رئيسي لهذه التوصيات.
ويمكن منح الميدالية للفرد أكثر من مرة ؛ حصل كولن باول على جائزتين، وتلقى إلسورث بنكر كلاً من جائزته بتميز، ويمكن أيضًا منحها له  بعد وفاتها مثل جون إف كينيدي ، البابا يوحنا الثالث والعشرون ، ليندون جونسون .
جورج بوش الاب يمنح رونالد ريجان
جورج بوش الاب يمنح رونالد ريجان
 

شكل وسام الحرية الرئاسى 

ويأتى شكل  وسام الحرية  الرئاسى،  فى شكل نجمة ذهبية بالمينا البيضاء، وراءها لون أحمر، ويحمل القرص الموجود فى الوسط،  ثلاثة عشر نجمًا ذهبيًا بخلفية زرقاء ، مأخوذة من الختم العظيم للولايات المتحدة ،  و تقف النسور الذهبية   ذات الأجنحة المفرودة بين نقاط النجمة ويلبس حول الرقبة على شريط أزرق مع خطوط حافة بيضاء.
رونالد ريجان يمنح الوسام للأم تيريزا
رونالد ريجان يمنح الوسام للأم تيريزا
 

أوباما أكثر الرؤساء الذين قلدوا الوسام 

قلد الرئيس الأمريكي باراك أوباما شخصيات أمريكية بارزة وسام الحرية والذي يعتبر أرفع وسام مدني، وذلك تكريما لأعمالهم الخيرية. ويمنح الوسام سنويا لمن يقدمون مساهمات مرموقة للمصلحة الوطنية الأمريكية أو السلام العالمي.
 
ليندون جونسون يمنح زعيم الحقوق المدنية الوسام
ليندون جونسون يمنح زعيم الحقوق المدنية الوسام
وقد منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما وسام الحرية الرئاسي لعام 2016 إلى 21 شخصية بارزة في مراسم اكتظت بالنجوم في البيت الأبيض، حيث أرفع وسام مدني بالولايات المتحدة للمؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل جيتس وزوجته ميليندا تكريما لهما لأعمالهما الخيرية، وأيضا للاعبي كرة السلة السابقين مايكل جوردان وكريم عبد الجبار والممثلين توم هانكس وروبرت دي نيرو وروبرت ريدفورد.
ومن بين الحاصلين على الوسام هذا العام نجم الروك بروس سبرينجستين والمغنية ديانا روس وعالمة الكمبيوتر في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) مارجريت هاملتون.
اوباما يمنح جوبايدن وسام الحرية
اوباما يمنح جوبايدن وسام الحرية
 
 
 
 
 

وسام الحرية الرئاسى

باراك اوباما

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دونالد ترامب يمنح الاقتصادى الأمريكى أرثر لافر وسام الحرية

الخميس، 20 يونيو 2019 04:11 ص

بالصور.. أوباما يفاجئ نائبه بايدن بمنحه وسام الحرية الرئاسى

الجمعة، 13 يناير 2017 07:28 ص

بالصور.. أوباما يمنح 17 شخصية أمريكية وسام الحرية الرئاسى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2015 05:10 ص

أوباما يمنح وسام الحرية لـ19 شخصية أمريكية من بينهم "ميريل ستريب"

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2014 05:15 ص

أوباما يمنح وسام الحرية للممثلة الأمريكية ميريل ستريب

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2014 06:49 ص

أوباما يقلد بيريز وسام الحرية الشهر القادم فى حفل خاص

الأربعاء، 30 مايو 2012 09:39 ص

"السادات" يطالب بمنح شهداء الثورة وسام الحرية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2011 10:49 م

أوباما يمنح بوش الأب وميركل وسام الحرية

الأربعاء، 16 فبراير 2011 12:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة