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النيابة تأمر بدفن ربة منزل توفيت إثر تسرب غاز أثناء إعداد الطعام بالحوامدية

الخميس، 20 يونيو 2019 12:13 م
النيابة تأمر بدفن ربة منزل توفيت إثر تسرب غاز أثناء إعداد الطعام بالحوامدية جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها أثناء إعدادها الطعام، عقب تسرب غاز من شعلة صغيرة، أسفر عن حروق بأنحاء جسدها.
 
تلقى الرائد محمد أبو القاسم، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى، مصابة بحروق متفرقة بجسدها، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.
 
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش المباحث الجنائية، أن المتوفية تدعى " ب.س" 40 سنة ربة منزل، أثناء إعدادها الطعام، بواسطة موقد غاز، "شعلة" صغيرة الحجم، تسرب الغاز، مما أسفر عن اشتعال النيران بها، حيث تم نقلها إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة.
 
 

تسرب غاز

الحوامدية

حريق

وفاة ربة منزل

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