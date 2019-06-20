النواب الأمريكى: يجب الحصول على تفويض جديد من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران

كما عبر تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس عن قلقه من أن "ينجر" الرئيس دونالد ترامب إلى حرب مع إيران وقال إن ثمة حاجة لبدء نقاش مفتوح ولقرار من الكونجرس بشأن التمويل قبل الشروع في أي عملية عسكرية.

وقال شومر للصحفيين بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الإدارة في البيت الأبيض "الرئيس ربما لا يعتزم الذهاب إلى حرب لكننا قلقون من أن ينجر هو والإدارة إلى حرب".

وبدوره ، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يقول إدارة ترامب تقوم بردود محسوبة تجاه إيران.