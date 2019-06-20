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"القصص تغير الواقع".. شيرى بلير تنتج فيلما عن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

الخميس، 20 يونيو 2019 01:37 م
"القصص تغير الواقع".. شيرى بلير تنتج فيلما عن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى شيرى بلير
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن شيرى بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، تونى بلير، ستصبح أحدث شخصية سياسية تنضم إلى ركب المسئولين الذين يشاركون فى إنتاج الأفلام، لتتبع بذلك خطى باراك وميشيل أوباما وهيلارى كلينتون، بعد موافقتها على على العمل كمنتج تنفيذى لفيلم يسمى "The Rock Pile".

 

وتقع أحداث فيلم The Rock Pile فى الشرق الأوسط ، وسيروى قصة مراسل فى القدس المحتلة يعمل لدى مجلة تايم ويستعرض قصة ثلاثة أولاد من ديانات مختلفة يصبحون أصدقاء من خلال حبهم لكرة القدم.

 

وفى بيان ، قالت بلير: "بالنظر إلى عمل مؤسستى الخاصة فى إسرائيل وفلسطين ، وعمل تونى [بلير] فى عملية السلام فى الشرق الأوسط ، فإننا ندرك تمامًا التكلفة الإنسانية للصراع وفائدة رواية القصص حول الواقع على الأرض لجمهور عالمي. يمكن أن تغير قصص مثل The Rock Pile فهم الناس وتشجع المشاركة وتؤدى فى النهاية إلى اتخاذ إجراءات من أجل التغيير. "

 

سيتولى إخراج المخرج البريطانى جون ديرى والنجم هيو بونفيل ، بينما ستنضم بلير إلى رئيس التحرير السابق ديفيد يلاند فى قائمة المنتجين التنفيذيين.

 


شيرى بلير

تونى بلير

ذا روك بايل

The Rock Pile

الصراع الفلسطينى الاسرائيلى

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