القبض على 253 هاربا من أحكام قضائية بحملة مكبرة بالقليوبية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 253 محكوم عليهم، و14 حكم جنائي خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 253 محكوما عليهم بإجمالى 5871 أحكام منفذة " 882حكمًا جزئيًا و236 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4476 غرامات ، وتحرير 123 مخالفة.

كما تم ضبط 35 مخالفة وهم 1 اشغال طريق –5 نظافه– 9 بائع متجول – 2ازاله فوريه –3 وصلات كهربائية