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السعودية الثالثة عالمياً.. إليكم أضخم 10 ميزانيات عسكرية بالعالم

الخميس، 20 يونيو 2019 02:26 م
السعودية الثالثة عالمياً.. إليكم أضخم 10 ميزانيات عسكرية بالعالم عناصر من الجيش السعودى
كتب وكالات

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لا شك أن ميزانية الدفاع، أو الإنفاق العسكرى لكل دولة، يعتبر عاملاً حاسماً فى رفع كفاءة الجيش والحفاظ عليه، وتؤثر فى تقدير حجم هذه الميزانية عوامل عديدة، من بينها حجم اقتصاد تلك الدولة، بحسب "سى إن إن".

وهنا نرصد لكم أضخم 10 ميزانيات عسكرية عالمية لعام 2019، وفقاً لإحصائيات أوردها موقع جلوبال فاير باور، المتخصص بالشؤون العسكرية للدول.

وجاءت فى المرتبة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، بتخصيصها مبلغ 716 مليار دولار كميزانية للدفاع، وفى المرتبة الثانية تأتى الصين، التى خصصت ميزانية دفاعية بلغت 224 مليار دولار، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً، حيث خصصت نحو 70 مليار دولار للميزانية العسكرية، متفوقة بذلك على العديد من دول العالم.

أما الهند فقد جاء ترتيبها فى المرتبة الرابعة عالمياً بميزانية تزيد عن 55 مليار دولار، فيما تلتها ألمانيا فى المرتبة الخامسة بنحو 49 مليار دولار.

أما بريطانيا فقد احتلت المرتبة السادسة عالمياً بتخصيصها مبلغ يزيد عن 47.500 مليار دولار كميزانية للدفاع متقدمة بفارق نصف مليار دولار عن اليابان التى خصصت 47 مليار دولار لقواتها المسلحة محتلة بذلك المرتبة السابعة عالمياً، روسيا من جهتها احتلت المرتبة الثامنة عالمياً بتخصيصها 44 مليار دولار لقواتها المسلحة.

فى حين أقرت الجمهورية الفرنسية لميزانية جيشها ميزانية قدرت بنحو 40.500 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة التاسعة عالمياً.

وفى المرتبة العاشرة جاءت كوريا الجنوبية بميزانية عسكرية قدرت بنحو 38.300 مليار دولار.

 

 


السعودية

أخبار السعودية

ميزانيات عسكرية

الجيش السعودى

القوات السعودية

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