البيان الختامى لقمة الاتحاد الأوروبى يدعم التخلص من الكربون بحلول 2050

رويترز

ذكرت أحدث مسودة للبيان الختامى لقمة الاتحاد الأوروبى أن زعماء الاتحاد ربما يتفقون غدا الخميس على دعم التخلص نهائيا من الكربون بحلول عام 2050.

وتدعو الوثيقة، التى اطلعت عليها رويترز قبل يوم من انعقاد القمة، الاتحاد إلى "المضى قدما فى العمل بشأن الشروط والحوافز وإطار العمل المزمع... من أجل تحديد كيفية ضمان التحول إلى (هذا الهدف) بحلول 2050".

وتضيف المسودة، فى محاولة لطمأنة البلدان المعارضة لهذا التوجه مثل بولندا وجمهورية التشيك، أن هذه الجهود يجب أن "تحافظ على التنافسية الأوروبية وأن تكون عادلة ومتوازنة اجتماعيا وتضع فى اعتبارها الظروف الوطنية للدول الأعضاء واحترام حقها في تحديد مزيج الطاقة الخاص بها".