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البيان الختامى لقمة الاتحاد الأوروبى يدعم التخلص من الكربون بحلول 2050

الخميس، 20 يونيو 2019 07:04 ص
البيان الختامى لقمة الاتحاد الأوروبى يدعم التخلص من الكربون بحلول 2050 قمة أوروبية سابقة
رويترز

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ذكرت أحدث مسودة للبيان الختامى لقمة الاتحاد الأوروبى أن زعماء الاتحاد ربما يتفقون غدا الخميس على دعم التخلص نهائيا من الكربون بحلول عام 2050.

وتدعو الوثيقة، التى اطلعت عليها رويترز قبل يوم من انعقاد القمة، الاتحاد إلى "المضى قدما فى العمل بشأن الشروط والحوافز وإطار العمل المزمع... من أجل تحديد كيفية ضمان التحول إلى (هذا الهدف) بحلول 2050".

وتضيف المسودة، فى محاولة لطمأنة البلدان المعارضة لهذا التوجه مثل بولندا وجمهورية التشيك، أن هذه الجهود يجب أن "تحافظ على التنافسية الأوروبية وأن تكون عادلة ومتوازنة اجتماعيا وتضع فى اعتبارها الظروف الوطنية للدول الأعضاء واحترام حقها في تحديد مزيج الطاقة الخاص بها".

 

 


الاتحاد الأوروبى

قمة الاتحاد الأوروبى

التغير المناخى

الكربون

بولندا

التشيك

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