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الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلى وتجهيز مستندات الطرح لقناطر ديروط الجديدة

الخميس، 20 يونيو 2019 12:28 ص
الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلى وتجهيز مستندات الطرح لقناطر ديروط الجديدة وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أكدت وزارة الموارد المائية والرى فى تقرير حول مجمل الإنجازات التى تم تنفيذها فى مجال الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالى 2018/2019، حيث بلغ إجمالى المشروعات المنفذة بالقطاع 440 مليون جنيه.
 
وكشف التقرير، أن القطاع نفذ العديد من الأعمال خلال الفترة من أول يوليو الماضي حتى الآن بتكلفة بلغت 440 مليون جنيه، شملت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى وتدعيم قنطرتى حجز جمجره وميت غمر وقنطرتى فم أصفون والكلابية، ويقوم القطاع حاليا بتنفيذ أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة "المرحلة الأولى" بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه، وجارى التجهيز للمرحلة الثانية بتكلفة تصل إلى حوالى 600 مليون جنيه، كما تم طرح عملية تدعيم وحديث الهويس الشرقى لقناطر إسنا الجديدة بقيمة تقديرية 27 مليون جنيه.
 
من جانبه قال المهندس أشرف حبيشى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بأن القطاع انتهى من إعداد التصميم التفصيلى وتجهيز مستندات الطرح المدئية لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة كما تم البدء في العقد الخاص بالخدمات الاستشارية المُشرف على تنفيذ المشروع  ومراجعة التصميمات النهائية للأعمال والمشاركة فى إعداد مستندات الطرح للتنفيذ واختيار مقاول تنفيذ الأعمال المتوقع البدء فى التنفيذ فى بداية 2020 وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار جنيه.
 
ونظرا للأهمية الاستراتيجية للقناطر والمنشآت المائية على مستوى الجمهورية يقوم القطاع  حاليا بتنفيذ أعمال تأمين شامل للقناطر الكبرى من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية  لقناطر زفتي وقناطر فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة فم العباسي بتكلفة إجمالية حوالي 45 مليون جنيه وجاري التمهيد للبدء في إنشاء المنظومة الأمنية  لقنطرة وهويس دمياط فى أغسطس 2019 بتكلفة تقديرية 31.500  مليون جنيه، كما يجري حاليا إنهاء إجراءات البت والإسناد لعملية تدعيم وتجديد قنطرتى حجز الراهبين والراهبين المساعدة على بحر شبين، بتكلفة تقديرية نحو 3.7 مليون جنيه.

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