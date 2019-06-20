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افتتاح معرض "الرياضة في مصر عبر العصور" بحضور شباب "ناصر للقيادة الافريقية"

الخميس، 20 يونيو 2019 01:43 م
افتتاح معرض "الرياضة في مصر عبر العصور" بحضور شباب "ناصر للقيادة الافريقية" جانب من الافتتاح
كتبت – هناء أبو العز

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شهد وزير الشباب والرياضة افتتاح معرض " الرياضة فى مصر عبر العصور " والذى تنظمه وزارة الآثار المصرية بالمتحف المصرى خلال الفترة من 20 يونيو حتى 20 أغسطس المقبل، وذلك بحضور وزير الآثار ووزير السياحة وسفير إيطاليا فى القاهرة ومجموعة من الشباب الإفريقى المشارك فى فعاليات " منحة ناصر الافريقية "، التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة (مكتب الشباب الإفريقى والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو ٢٠١٩م، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن افتتاح معرض " الرياضة فى مصر عبر العصور " يعكس دور وأهمية الرياضة المصرية عبر التاريخ منذ الحضارة الفرعونية ، مشيراً إلى اهتمام القيادة المصرية بالتعاون وتكثيف الجهود فى تفعيل دور السياحة والآثار لإنجاح بطولة كأس الأمم الافريقية باعتباره حدث عالمى لمصر.

 

وأعرب وزير الشباب بحضور الشباب الإفريقى المشارك فى منحة " ناصر للقيادة الإفريقية " هذا الافتتاح الذى ينقل للدول الافريقية اهتمام الحضارة المصرية عبر العصور بالرياضة المصرية انطلاقا من دورها فى بناء المجتمع ككل ونهضة الأمم والحضارات .

 

ومن جانبه، أوضح وزير الآثار، أن معرض الرياضة فى مصر عبر العصور يأتى فى إطار الاحتفال باليوم الطفل الافريقى ، باعتباره يوم الثقافة الدولى الافريقى ، مؤكدًا على حرصه الشديد على حضور الشباب الافريقى المشارك فى منحة ناصر للقيادة الافريقية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، فعاليات هذا اليوم الذى يعكس اهتمام الدولة برئاسة عبد الفتاح السيسى بالدول الافريقية تزامناً مع انطلاق بطولة الأمم الافريقية غداً كأول حدث عالمى تستضيفه مصر .

 

كما تضمنت فعاليات اليوم افتتاح المسار المخصص لذوى الاحتياجات الخاصة "المكفوفين" بالمتحف تحت شعار "الإحساس بآثار مصر الخالدة"، للأشخاص ذوى الإعاقات البصرية 

ومن جانبها اكدت وزير السياحة على تكاتف جهود الدولة المصرية مع وزارة السياحة لاستضافة اهم حدث تاريخى وهو بطولة كأس الأمم الافريقية بمصر لأول مرة ، مشيرةً إلى دور الرياضة فى تجميع الدول والشعوب على مستوى العالم 

واشادت وزير السياحة بدور وزارة الشباب والرياضة، ودور وزارة الاثار فى تنشيط السياحة المصرية لدول العالم من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التى تبعث رسالة سلام تجمع دول العالم .


منحة ناصر

القيادة الافريقية

السياحة

الاثار

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