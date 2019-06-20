اتهام رئيس فنزويلا بالإتجار بذهب مصنوع من حشوات أسنان اليهود

كتبت فاطمة شوقى

كشفت صحيفة "التيمبو" الكولومبية عن اتهامات جديدة تلاحق الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، حيث يتم التحقيق الآن فيما إذا كان مادورو يتاجر بالذهب النازى الذى يتضمن سبائك مصنوعة من حشوات الأسنان المأخوذة من اليهود الذين قتلوا خلال الهولوكوست.

ووفقا لمركز "سيمون ويزنتال" المتخصص فى محاربة معاداة السامية، فى لوس أنجلوس وكاليفورنيا ، فإن هناك اتهامات لمادورو بتجارة الذهب النازى،وقال الدكتور شمعون صامويلز ، مدير مركز العلاقات الدولية "إن البيانات كشفت عن وجود سبائك نازية تحتوى على" zahngold "، الحشوات الذهبية التى تم استخراجها من أفواه الجثث اليهودية بين غرف الغاز والمحارق".

وأشار صامويلز إلى أنه فى عام 1997 مُنح حق الوصول إلى محفوظات البنك المركزى الإسبانى بشأن نقل الذهب بين عامى 1936 و 1945 ، والتى شملت السبائك المصنوعة من "zahngold".

ووفقًا لصامويلز ، تم إرسال هذه السبائك من ألمانيا إلى إسبانيا للديكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو ، وجزء منها ذهب إلى أمريكا الجنوبية ، لا سيما باراجواى ، للمرور من الأرجنتين إلى فنزويلا.