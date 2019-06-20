إيقاف طبيب بسوهاج عن العمل وإحالته للتأديب لسوء تواصله مع مريض

سوهاج محمود مقبول

أصدر المركز الإعلامى لجامعة سوهاج اليوم بيان حول واقعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "أطباء مستشفي سوهاج الجامعي يمزقون تذكرة مريض بالسرطان ويرفضون علاجه".

أوضح البيان أن المستشفي الجامعي استقبلت المريض صباح اليوم، وتم الإطلاع علي التقارير الموضحة للحالة، وأحاطت "نجل المريض" علما بأن الدواء الموصوف له غير مدرج علي نفقة الدولة، مع محاولة مخاطبة الجهات المعنية لتوفيره نظرا لارتفاع ثمنه وعدم ثبوت فائدته، وبعد ذلك تم عرضه علي العيادة الخارجية بسبب ألم بالبطن ليس له علاقة بحالته المرضية السابقة، وذلك للكشف عليه وكتابة العلاج اللازم لهذا الأمر المستجد على حالته الطبية.

وخلال ذلك حدث "سوء تواصل" بين نجل المريض وأحد الأطباء الذى تعامل معها طبيب بطريقة غير لائقة مع المريض "حتي ولو كان هناك تجاوز من جهة المريض أو ذويه"، وعلي هذا قرر الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة إيقاف هذا الطبيب عن العمل وإحالته لمجلس تأديب.