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أمم أفريقيا.. "بيتكوا التانى" أغنية لاستقبال الضيوف.. فيديو

الخميس، 20 يونيو 2019 08:50 ص
أمم أفريقيا.. "بيتكوا التانى" أغنية لاستقبال الضيوف.. فيديو امم افريقيا
كتب محمود عبد الراضى

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"بيتكوا التانى" أغنية جديدة لقطاع الإعلام بالداخلية عن بطولة أمم أفريقيا ترحب بضيوف مصر من أبناء القارة السمراء وتبرز الاستعدادات الأمنية لاستقبال الضيوف فى مصر واحة الأمن والأمان.
 

وتنفذ أجهزة الأمن خططا أمنية شاملة تستهدف تأمين كل فعاليات البطولة من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

 


امم افريقيا

امم افريقيا 2019

الكان

تامين بطولة امم افريقيا

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