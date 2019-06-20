أستاذ قلب: الكرش أهم سبب فى الإصابة بالسكر والضغط وأمراض القلب

كتبت أمل علام

أكد الدكتور سمير رفلة أستاذ القلب بطب الإسكندرية، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالإسكندرية لاستعراض ما تم مناقشته بمؤتمر "كارديو الكس"، أن هناك علاقة بين الكرش وأمراض القلب، والذى يؤدى إلى تصلب الشرايين، والسكر، والضغط، وأصبح رقم واحد فى عوامل الخطورة، ومن أسباب هبوط عضلة القلب، والنهجان، ويؤدى إلى قصور عضلة القلب، موضحا أن السمنة تتفشى بين المصريين، خصوصا بين السيدات فى سن الأربعين.

وقال إن حملة 100 مليون صحة، تنصح بتجنب السمنة، والتى يمكن التحكم فيها، وهناك عوامل أخرى يمكن التحكم فيها أيضا مثل الدهون، والتدخين، ونمط الحياة الصحى يمكن من خلاله الاستغناء عن الأدوية.

وقال إن هناك جهاز الكتروني يقيس الضغط بدون الاستعانة بالطبيب، وهو يقيس الضغط 3 مرات اتوماتيكى بدون مساعدة الطبيب، ويستخدم فى مصر فى مجال الأبحاث فقط، لأنه مرتفع الثمن، ونلجأ إلى مراقبة الضغط 24 ساعة حاليا، وكل التوصيات العالمية توصى بأن معظم الحالات تقيس الضغط خلال 24 ساعة، لمعرفة إذا كان ضغطه ثابت أم لا، لتقرير العلاج من عدمه، ولابد من 3 قراءات، ويعتبر قياس 140 على 90 ضغطا مرتفعا.

وأكد أن تضخم عضلة القلب يجعل ألياف القلب غير طبيعية، مما يؤدى إلى حدوث الرفة الأذينية، ويحدث توقف مفاجئ فى عضلة القلب.

وقال إن توقف القلب المفاجئ أهم سبب له هو جلطة القلب الناتج عن ارتفاع الدهون، والكرش والتوتر، والعصبية، والسكر، والضغط، وحالات الوفيات للشباب، تحدث فجأة دون أن يشعر المريض، وقد يحدث جلطة بالمخ دون أن يدرى والرفة الأذينية الصامتة تسبب جلطة بالمخ، والوفاة دون أن يشعر المريض بها، وبدون سابق إنذار لذلك لابد من تحسين نمط الحياة.

وقال الدكتور محمد صبحى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، ورئيس المؤتمر، إن الجلطة القلبية تحدث فجأة وقد لا تشعر بألم، موضحا أن 70% من الموت المفاجئ يحدث بسبب جلطة قلبية.

وأضاف أن السبب الأول للوفيات فى مصر هو أمراض القلب، ثم السرطان، ثم أمراض الكبد، ومن المهم أن تتبنى وزارة الصحة برنامج للوقاية من أمراض القلب، لأن مصر تمثل أكبر نسبة من المدخنين .

وينصح بضرورة الذهاب الى الطبيب عند الشعور بألم فورا، وإذا كانت هناك آلام مع المجهود، أو النهجان غير طبيعي لا يستهان به، وأى أعراض غير طبيعية لابد من الذهاب إلى أخصائي.