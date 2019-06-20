أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو بداية الأسبوع المقبل

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

فريق أطفال بلامأوى بالقاهرة ينقذ مشردة وينقلها لدار رعاية

الكشف عن تعاطى المخدرات لـ 15743 موظفا فى 16 وزارة وإحالة 162 للنيابة الإدارية

القومى للأمومة والطفولة: مواجهة ختان الإناث بمنظومة توعوية مع الوزارات المختلفة

الصحة تعدم 4 أطنان أغذية فاسدة بالمنشآت الغذائية بالساحل الشمالى

غرفة لإدارة الأزمات الصحية لمتابعة خطط التأمين الطبى لمباريات الأمم الأفريقية

"الإسعاف" يخصص رقم 998 لتقديم الدعم الطبى للأجانب خلال مباريات أمم أفريقيا

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو بداية الأسبوع المقبل

تصحيح العينة العشوائية لامتحان الاستاتيكا والديناميكا للثانوية العامة 24 يونيو

مصادر: لم نرصد حالات غش جماعى خلال تصحيح امتحانات الدبلومات حتى الآن

حمامات باردة ولحوم مثلجة.. إجراءات حماية حيوانات الجيزة من الموجة الحارة

ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ227.3 ألف فدان.. ولجان المتابعة تواصل الحصر

مصر ترحب بتقرير لجنة معايير العمل الدولية بشأن الحريات النقابية

الأرصاد تكشف ملامح الطقس والرطوبة فى فصل الصيف.. اعرف التفاصيل

السعودية تقرر حظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرا للثالثة عصراً