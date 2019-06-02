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329 مليار جنيه صافى الدخل الزراعى خلال سنة بعد زيادة الإنتاج بنسبة 29.6%

الأحد، 02 يونيو 2019 01:08 م
329 مليار جنيه صافى الدخل الزراعى خلال سنة بعد زيادة الإنتاج بنسبة 29.6% زيادة صافى قيمة الدخل الزراعى - أرشيفية
كتبت هبة حسام

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صافى قيمة الدخل الزراعى سجل 329.3 مليار جنيه فى العام المالى 2016/ 2017، مقابل 256 مليار جنيه فى العام السابق، بزيادة نسبتها 28.6%.

وأوضح الجهاز، فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، حول النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى 2016/ 2017، أن قيمة الإنتاج الزراعى بلغت 471.7 مليار جنيه فى هذا العام، مقابل 363.9 مليار جنيه فى 2015/ 2016، بزيادة نسبتها 29.6%.

 

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وأشار البيان إلى أن نسبة الإنتاج النباتى مثلت 54.66% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعى للعام 2016/ 2017 تلاها الإنتاج الحيوانى بنسـبة 36.01%، ثم الإنتاج السمكى بنسـبة 9.29%، وأخيرا المنتجات الحشرية بنسبة 0,04%. ولفت إلى قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى التى سجلت 142.4 مليار جنيه مقابل 107.9 مليار جنيـه فى 2015/ 2016 بزيادة نسبتها 32.0%.

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ومثلت نسبة مستلزمات الإنتـاج الحيوانى 71,06% من إجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى لعام 2016/ 2017، تلتها مستلزمات الإنتـاج النباتى بنسبة 26.95%، ثم مستلزمات الإنتاج السمكى بنسبـة 1.99%.

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الدخل الزراعى

قيمة الدخل الزراعى

الانتاج الزراعى

الانتاج الحيوانى

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