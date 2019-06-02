سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 10:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزراء دفاع اليابان وأمريكا وسول يدعون بيونج يانج لنزع السلاح النووى

الأحد، 02 يونيو 2019 10:04 م
وزراء دفاع اليابان وأمريكا وسول يدعون بيونج يانج لنزع السلاح النووى باتريك شاناهان وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة
طوكيو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حث وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي، حيث لا تزال المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج متوقفة عقب قمة زعيمى البلدين فى أواخر فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثى الذى جمع بين وزير الدفاع الكورى الجنوبى جونج كيونج-دو، والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان، ونظيرهما اليابانى تاكيشى إيوايا، والذى عقد فى سنغافورة على هامش قمة الأمن فى آسيا والمعروف باسم حوار شانجريلا.

وذكرت صحيفة (نيكاي) اليابانية أنه يبدو أن الدول الثلاث فشلت فى التوصل إلى توافق فى الآراء بشأن كيفية التعامل مع إطلاق بيونج يانج لصواريخ قصيرة المدى مؤخرًا.

وتعهد قادة الدفاع - فى بيان مشترك - بتعاون بلادهم لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إخلاء شبه كامل من الأسلحة النووية والسلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية.

وتجمع وزراء الدفاع الثلاثة لأول مرة منذ أن أطلقت كوريا الشمالية قذائف بدت وكأنها صواريخ باليستية قصيرة المدى يومى 4 و9 مايو الماضي.

 


وزراء دفاع اليابان

أمريكا

كوريا الجنوبية

بيونج يانج

نزع السلاح النووي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة