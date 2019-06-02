هيئة مكتب المعلمين تتفقد نادى الشاطئ وتوجه بسرعة انهاء الترميمات

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب اجتماعها الأسبوعى بنادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية لمناقشة بعض القرارات الخاصة بالنادى وذلك استعداداً لاستقبال المعلمين خلال أجازه عيد الفطر المبارك ودخول فصل الصيف.

ووافقت هيئة المكتب على استكمال العجز فى العمالة من ذوى الكفاءة والخبرة فى جميع الإدارات بالنادى للعمل خلال فترة الصيف لمواجهة كثافة المصيفين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة كما تمت التوصية بزيادة أعداد أفراد العلاقات العامة وتطوير أسلوب التعامل بما يتناسب ومكانة المعلمين.

واطمأنت هيئة المكتب على استمرار صرف دفعات المعاشات للأعضاء والورثة لمعلمى الإسكندرية دون معوقات مع سرعة التعامل مع الشكاوى إن وجدت.

وعقب الاجتماع تفقد الزناتى وأعضاء هيئة المكتب كل أرجاء النادى من المطاعم والكافيتريات والكبائن وغرف المبيت وصالة الجيم وقاعات الأفراح والمناسبات ودورات المياه وتم متابعة التشطيبات والترميمات ووجه الزناتى بسرعة انتهاء جميع التشطيبات على وجه السرعة وزيادة عدد الكراسى وتحسين مستوى الخدمة المقدمة مشدداً على حسن التعامل مع رواد النادى وعدم التهاون مع المقصرين من العمال والموظفين.