مصرع 2 فى حريق التهم شقة بسبب ماس كهربى بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

نقلت سيارات الإسعاف جثتى شخص ووالدته، توفيا فى حريق اندلع فى شقة بشارع محمد فريد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بسبب ماس كهربي.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء ايهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، باندلاع حريق فى شقة بشارع محمد فريد بطنطا، وهرعت 4 سيارات مطافى وسيارات الاسعاف، لمكان الحادث، والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على النيران قبل أن تمتد للشقق المجاورة، وتبين وفاة سيدة ونجلها داخل الشقة المحترقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.