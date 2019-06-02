مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب ثالث فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل كبيرة على الطريق الصحراوى الشرقى، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

وكان العميد حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطريق الصحراوى الشرقى، يفيد وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى نقل بعد بوابة أسيوط الجديدة على طريق "أسيوط- القاهرة" الصحراوى الشرقى، وبالانتقال ولإسعاف تبين مصرع "ح.م"، و"أ.ل"، وإصابة "أ.ح"، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الإيمان العام، وتم رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.