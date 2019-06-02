محافظ الغربية: تلقينا 1734 طلبا لتقنين الأوضاع بالمحافظة

الغربيــــة عادل ضرة

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربيــــة أن المحافظة من المحافظات المتقدمة فى تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة، على مستوى الجمهورية حيث تلقينا 1734طلبا لتقنين الأوضاع، وتم تحصيل رسوم 4,7 مليون جنيه بنسبة 84%، وتم إجراء معاينة لـ1249طلب وتحصيل رسوم 677 ألف جنيه بنسبة 85% وتم البت فى 1070طلب واستيفاء شروط لـ497طلب وجاري استيفاء أوراق باقي الطلبات، بنسبة 49% .

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم التعاقد على 280 طلب تم استيفاء شروطهم بإجمالى مبالغ 43,5 مليون جنيه وما تم تحصيله حتى الآن 14,5مليون جنيه بنسبة 58%من تنفيذ العقود.

وأضاف أنه ترأس لجنة البت والتثمين وتم مراعاة البعد الاجتماعى للأسر التى تقيم فى هذة المنازل او الأراضى التى بحوزة المواطنين منذ فترة طويلة ولايمكن ان يتم محاسبتها بالأسعار السائدة نظرا للظروف الاقتصادية ومراعاة البعد الاجتماعى لهم.